05.09.2021 (14:30)

В Мурманской области прошли практические занятия по психологическому обеспечению полетов дальней авиации

В ходе проводимых занятий на аэродроме был развернут пункт психологической работы, оборудованный аппаратными средствами диагностики актуального психического состояния летчиков, биоритмостимуляции для проведения сеансов мобилизации к предстоящему выполнению учебно-боевых задач, а также психологической реабилитации летного состава.

В рамках практических занятий экипажам самолётов Ту-22м3 предстояло отработать на тренажерных комплексах порядок действий при возникновении различных нештатных ситуациях, включая отключение радиосвязи, двигателей, систем управления. Помимо этого летный состав соединения дальней авиации выполнили полеты длительной продолжительности.

Органами военно-политической работы была организована практическая подготовка к выполнению учебно-боевых задач и психологическое обеспечение всех практических мероприятий авиационных экипажей.

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