05.09.2021 (14:15)

Армейские пятиборки стали серебряными призерами 48-го чемпионата мира CISM в эстафете

Лейтенант Гульназ Губайдуллина и сержант Аделина Ибатуллина показали второй результат в женской эстафете в рамках 48-го чемпионата мира по современному пятиборью Международного совета военного спорта (CISM). По итогам пяти видов представительницы сборной Вооруженных Сил РФ набрали 1365 баллов.

Победительницами турнира стали хозяйки соревнований, польские пятиборки Октавия Новацка и Анна Малишевска. На их счету 1393 баллов. Замкнули тройку лучших представительницы ВС Литвы Ева Серапинайте и Аурелия Тамашаускайте – 1345 очков.

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