05.09.2021 (14:00)
Рядовые спортивной роты ЦСКА завоевали «Золото», «серебро» и «бронза» чемпионата России по каратэ
В весовой категории до 75 кг Камил Салаев одержал финальную победу в бою с соперником из Сахалинской области Семеном Губайдулиным. Третье место разделили Арутюн Антонян (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и Даниил Песков (Новосибирская область). Обладателем серебряной медали стал Макар Головин, выступив в весовой категории свыше 84 кг.
На первую ступень пьедестала почета поднялся Максим Сачков (Москва). Бронзовые награды завоевали Кирилл Белоногов (Смоленская область) и Илья Грановесов (Новосибирская область). В весовой категории до 84 кг бронзовым призером чемпионата стал Александр Селиванов.
Александр Щербань из Новосибирской области стал победителем в решающем бою с Дмитрием Гуглеватым (Ростовская область). Также «бронзу» завоевал Иван Кемин (Новосибирская область). Данный турнир являлся отборочным этапом к чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Дубае.