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05.09.2021 (13:30)

В Энгельсском авиационном полку восстановили тренажер Юрия Гагарина

Оборудование стало частью экспозиции «Вышка системы Борщевского» музея дальней авиации. Общая высота тренажера - 36 метров, рабочей площадки - 20 метров, скорость приземления - 4,5 м/с. 

«Тренажер привели в порядок, покрасили, восстановили утраченные фрагменты. Площадку вокруг музейного объекта благоустроили, также здесь построили пешеходную дорожку», - сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов. 

По окружности вокруг вышки разместили информационный стенд о парашютной подготовке Первого отряда космонавтов и 10 портретов героев космоса: Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Валерия Быковского, Алексея Леонова, Евгения Хрунова, Бориса Волынова, Георгия Шонина, Виктора Горбатко. Каждый портрет сопровождается сведениями о жизненном пути космонавта. 

Одними из первых обновленную историческую вышку увидели юнармейцы из образовательного центра им. Расковой и школьники 7-9 классов города Энгельса. 

 В один из первых дней нового учебного года они побывали на экскурсии в музее дальней авиации. Экскурсовод Сергей Воронов рассказал ребятам о Первом отряде космонавтов и обучении их в Энгельсе, которое они проходили с 13 апреля по 20 мая 1960 года. 

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Дальняя авиация
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