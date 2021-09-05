05.09.2021 (13:00)

В парке «Патриот» выступили участники Фестиваля «Спасская башня» — музыканты России, Беларуси и Мексики

Программа вызвала большой интерес у посетителей парка, которые, несмотря на пасмурную погоду, пришли послушать музыку в исполнении участников Фестиваля. Первыми выступали военные дирижёры. Они сыграли попурри на темы песен о Москве («Праздничная увертюра» Д. Шостаковича, «Старый марш» Л. Лядовой, «А я иду, шагаю по Москве» А. Петрова, «Подмосковные вечера» В. Соловьёва-Седого, «Любимый город» Н. Богословского и др.). Это программа, которую они исполняют в главном представлении Фестиваля. Плюс к этому были добавлены военные марши («Служить России» Э. Ханка, «Победа» А. Арутюнова, «На страже мира» Б. Диева и другие), которые внесли в выступление новые ритмы.

Образцово-показательный оркестр ВС Беларуси частично повторил свою фестивальную программу в части исполнения попурри на темы известных белорусских песен. И обогатил её исполнением фантазии на темы песен советских композиторов и парафразы на темы музыки к кинофильмам Гайдая и других композиций. Вокалисты оркестра спели песни «Музыка, меня не оставляй» и «Возьми меня собой».

Программа Мексиканского оркестра состояла из новых композиций (за исключением «Уапанго»), которые они не исполняли в главном представлении «Спасской башни» на Красной площади. Музыканты сыграли «Фантазию Велакруз», «Фиесту Мексикана», вальс «Бог никогда не умрёт» и другие мелодии. Под аккомпанемент оркестра знаменитую песню «Бесаме мучо» (композитор К. Веласкес) спела вокалистка.

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