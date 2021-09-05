05.09.2021 (12:00)

Сводный военный оркестр Воздушно-десантных войск впервые на Красной площади представляет свою новую концертную программу

В рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который проходит в эти дни на Красной площади в г. Москве, свою новую концертную программу представил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск, который выступает в сердце нашей столицы впервые, совместно с Ансамблем песни и пляски ВДВ и расчётом почётного караула курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ).

«В фестивале мы принимаем участие во второй раз, но на Красной площади мы выступаем впервые, т.к. в год нашего дебюта, в прошлом году, фестиваль “Спасская башня” проходил на Соборной площади перед Главным Храмом Вооруженных Сил Российской Федерации», - отметил главный дирижер сводного оркестра ВДВ - начальник Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск подполковник Владислав Твердый.

«Совместно с Ансамблем песни и пляски Воздушно-десантных войск и ротой почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, мы представили совершенно новую концертную программу, премьера которой состоялась на полигоне “Алабино”, в этом году, в дни празднования 91-й годовщины Воздушно-десантных войск» - подчеркнул главный дирижер сводного оркестра.

В программе выступления военных музыкантов ВДВ популярные мелодии и песни, посвященные Вооруженным Силам Российской Федерации и Воздушно-десантным войскам, а также показательные выступления по строевой подготовке с выполнением строевых приемов с карабинами в исполнении роты почетного караула РВВДКУ.

В финале выступления десантников, курсанты расчёта почётного караула РВВДКУ вынесли на Красную площадь флаг Воздушно-десантных войск площадью более 1200 квадратных метров, который неоднократно побывал в воздухе с парашютистами-десантниками и вошёл в книгу рекордов России, побив предыдущий рекорд почти на 200 квадратных метров.

Музыкальные композиции сводного военного оркестра ВДВ сопровождались хореографическими номерами танцевальной группы Ансамбля песни и пляски ВДВ и поддерживались хором артистов-десантников.

Справочно: Сводный военный оркестр Воздушно-десантных войск является неотъемлемым участником всех торжественных мероприятий, проводимых в войсках.

Ежегодно личный состав оркестра принимает участие в параде Победы на Красной площади в городе Москве, торжественных мероприятиях в парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», Международных армейских играх, а также во всех знаковых мероприятиях, проводимых в Воздушно-десантных войсках.

В сводном оркестре по 10 лучших музыкантов военных оркестров воздушно-десантных и десантно-штурмовых соединений ВДВ. Это почётное право прапорщики, сержанты и старшины заслужили виртуозным владением музыкальным инструментом, образцовым отношением к службе, безукоризненной строевой выучкой, а также огромным стремлением к выполнению поставленной задачи.

Главный дирижёр – начальник ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск подполковник Владислав Твёрдый.

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