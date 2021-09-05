05.09.2021 (11:00)

В Морской библиотеке Черноморского флота прошел урок по истории Севастополя со студентами филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

Непосредственно перед уроком студенты стали участниками подписания Договора о сотрудничестве между Севастопольским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» и Морской библиотекой имени адмирала М.П. Лазарева Севастопольского Дома офицеров Черноморского флота, который скрепили своими подписями руководители учреждений: директор филиала доктор медицинских наук Игорь Шевчук и заведующий библиотекой Николай Краснолицкий.

Морскую библиотеку и Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова связывают многолетние дружеские отношения. Студенты филиала зарегистрированы и являются активными пользователями библиотечных онлайн ресурсов, имеют возможность ознакомиться с историй Севастополя и Черноморского флота при помощи «живых» экскурсий, с раритетами мирового и отечественного уровня, с военной, военно-морской, историко-культурной, художественной литературой XVIII – начала XX века из редкого фонда библиотеки - Редкого фонда. Подписание договора о сотрудничестве стало продолжением партнерских отношений учебного заведения и библиотеки.

Справочно: Севастопольская Морская библиотека имени адмирала М.П. Лазарева является уникальным хранилищем исторических и современных книг и документов, в её фондах на хранении находится более 300000 изданий.

Морская библиотека была основана в Севастополе в 1822 году по инициативе и на средства офицеров Черноморского флота и стала первым в городе культурно-просветительским учреждением. Библиотека располагает редчайшими литературными изданиями XVII-XIX веков. В 2022 году библиотека отметит своё 200-летие.

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