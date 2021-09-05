05.09.2021 (10:00)

Танкисты Балтийского флота провели учение с боевой стрельбой

Танковые подразделения отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота провели стрельбы на полигоне Правдинский в Калининградской области. В учении было задействовано более 200 военнослужащих и свыше 40 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и Т-72БМ3.

В ходе учений личный состав подразделения совершил марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации к месту выполнения поставленных задач. При выдвижении к месту учения отрабатывались действия личного состава при налете авиации условного противника, по преодолению зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения.

Танковые экипажи вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.

Задачи экипажей боевых машин были осложнены динамикой учебного боя – при выполнении поставленных задач экипажами танков отрабатывались такие тактические приемы, как танковые засады, совершение маневра во фланг и тыл противника, ведение рейдовых действий, а также тактика под названием «Танковая карусель».

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