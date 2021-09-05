05.09.2021 (09:00)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане провели Акцию «Автобус»

В ходе осмотра военными инспекторами было проверено техническое состояние автомобилей, наличие необходимой путевой документации, а также укомплектованность средствами пожаротушения, аптечками и аварийными сигналами. В классах технической подготовке с водителями были проведены занятия, в ходе которых им напомнили правила перевозки личного состава, а также проверили у них знания правил дорожного движения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице