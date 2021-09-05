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05.09.2021 (08:30)

Инспекторы ВАИ ЦВО в Алтайском крае провели профилактическую акцию «Автобус»

К проверке были представлены транспортные средства, осуществляющие перевозки военнослужащих и гражданского персонала учреждений и организаций Министерства Обороны РФ Барнаульского гарнизона.

Было проверено состояние ремней безопасности пассажирских и водительского кресел, наличие первичных средств пожаротушения и средств оказания первой медицинской помощи, наличие знаков аварийной остановки и противооткатного оборудования. Также проведен анализ общего технического состояния транспорта.

В ходе акции «Автобус» специалисты военной автоинспекции (ВАИ) довели до личного состава водителей и старших машин, допущенных к эксплуатации транспортных средств, изменения и дополнения в нормативно правовые акты РФ и МО РФ в области безопасности дорожного движения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВАИ
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