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05.09.2021 (08:00)

Инспекторы ВАИ в Забайкальском крае провели профилактическую акцию для военнослужащих ВВО по безопасности дорожного движения

Представители военной автомобильной инспекции совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО).

Проведение данных мероприятий было направлено на пропаганду соблюдения правил дорожного движения водителями как служебного, так и личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также был проведен дополнительный осмотр личного автотранспорта военнослужащих на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в части, касающейся технического состояния.

Особое внимание уделялось состоянию колес, исправности светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Всего в мероприятии, проводимом инспекторами ВАИ, приняли участие свыше 1,5 тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ОСК "Восток" , Восточный военный округ , ВАИ
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