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05.09.2021 (07:00)

На Сахалине почтили память легендарного крейсера «Новик»

Сахалинские юнармейцы приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 117-й годовщине крушения легендарного крейсера «Новика».

Мероприятие началось с божественной литургии по погибшим морякам, которую провел протоиерей Александр Свято-Покровского мужского монастыря.

Через судьбу легендарного «Новика» у молодого поколения есть возможность узнать о событиях Русско-японской войны. В августе 1904-го «Новик» стал на якорь у берегов южного Сахалина для пополнения запасов угля и продовольствия.

Работа уже близилась к концу, когда радист услышал в эфире переговоры японских судов. Корабль вышел навстречу неприятелю и завязался бой, в результате которого российский «Новик» вывел из строя японский крейсер «Цусима», но и сам был вынужден вернуться в акваторию Корсаковского поста, поскольку получил серьезные повреждения.

Вести бой с неработающим рулевым управлением было невозможно, также не удавалось заделать одну из пробоин. В этой ситуации русские моряки приняли решение снять с крейсера вооружение, укрепив им наземную оборону порта Корсаков, а само судно затопить, чтобы оно не досталось врагу. В дальнейшем часть экипажа корабля осталась на Сахалине и продолжила участие в боях с японским десантом.

В памятном мероприятии приняли участие военнослужащие, представители Совета ветеранов, атаман окружного казачьего общества, воспитанники военно-патриотического клуба «Казачья застава», юнармейцы, а также жители и гости портового города.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ОСК "Восток" , Восточный военный округ , Юнармия
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