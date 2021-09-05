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05.09.2021 (06:00)

На Сахалине в честь окончания Второй мировой войны состоялось театрализованное представление «Поезд Победы»

В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине окончания Второй мировой войны, освобождения Сахалина и Курильских островов, в городе Холмске состоялось театрализованное представление «Поезд Победы».

Данное мероприятие впервые состоялось в прошлом году и очень понравилось гостям и жителям островного региона. Под торжественную музыку и радостные возгласы на железнодорожном переезде по улице Морской прошла импровизированная встреча с женами и матерями воинов-освободителей, приехавших домой с фронта и много лет, не видевших своих родных и близких.

Прибыли они на поезде, оформленном в соответствии духу того времени. Это была очень яркая и волнительная картина — встреча солдат с фронта после войны.

Затем в сквере Героев прошел митинг «Эхо войны». Среди его участников был 94-летний Николай Ступак — ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Славы 2 и 3 степени, ордена Октябрьской революции, ордена Отечественной войны 2 степени, первый почетный гражданин города Холмска Сахалинской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ОСК "Восток" , Восточный военный округ , Юнармия
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