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05.09.2021 (05:00)

Около 200 молодых курсантов первого курса ДВОКУ приняли военную присягу на верность нашей Родины

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги курсантами первого курса. Клятву на верность Родине дали около 200 курсантов.

В течение месяца после вступительных испытаний они осваивали азы военной службы на полигоне военного учебного заведения. В общевойсковую подготовку входили занятия по инженерной подготовке, РХБЗ, медицинской, тактической и другим направлениям военного дела включая боевую стрельбу из автомата. Важными рубежами проверки курсантов стали занятия по «обкатке танками» и совершение многокилометрового марш-броска в составе подразделений.

Участников церемонии поздравили начальник училища генерал-майор Александр Игнатенко, представители администрации области, а также родители и почетные гости. Все они пожелали ребятам в будущем поддерживать уровень военного мастерства воспитанников ДВОКУ, который курсанты регулярно показывают на Армейских международных играх и различного рода соревнованиях. Всего в этом году производился набор курсантов на специальности командиров морской пехоты, мотострелковых, горных и арктических подразделений. Кроме того, продолжается программа среднего профессионального образования по техническому профилю.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ОСК "Восток" , Восточный военный округ , Присяга
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