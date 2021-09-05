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05.09.2021 (05:30)

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота выступит с концертами в отдалённых местах несения службы

Артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ) готовятся к очередной поездке по отдалённым гарнизонам, в которых выступят для военнослужащих и членов их семей.

Ансамбль под руководством капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева отправится в турне с музыкальными, вокальными и танцевальными номерами. Специально для предстоящих концертов артисты обновили концертную программу. В частности, вокалисты исполнят несколько военных патриотических композиций, в том числе и о Военно-Морском Флоте. Сольно выступят баянисты и гитаристы ансамбля.

Начнут своё мини-турне флотские артисты с посещения гарнизона аэродрома «Каменный ручей».

Выездная концертная группа ансамбля будет состоять из 25 человек, которые дадут около 15 концертных номеров.

Помимо военнослужащих и членов их семей выступления артистов смогут посетить представители муниципалитетов и жители ближайших населённых пунктов.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Культура
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