05.09.2021 (05:30)

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота выступит с концертами в отдалённых местах несения службы

Артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ) готовятся к очередной поездке по отдалённым гарнизонам, в которых выступят для военнослужащих и членов их семей.

Ансамбль под руководством капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева отправится в турне с музыкальными, вокальными и танцевальными номерами. Специально для предстоящих концертов артисты обновили концертную программу. В частности, вокалисты исполнят несколько военных патриотических композиций, в том числе и о Военно-Морском Флоте. Сольно выступят баянисты и гитаристы ансамбля.

Начнут своё мини-турне флотские артисты с посещения гарнизона аэродрома «Каменный ручей».

Выездная концертная группа ансамбля будет состоять из 25 человек, которые дадут около 15 концертных номеров.

Помимо военнослужащих и членов их семей выступления артистов смогут посетить представители муниципалитетов и жители ближайших населённых пунктов.

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