05.09.2021 (04:30)

Моряки Тихоокеанского флота посетили передвижной музей военной истории «Поезд Победы» во Владивостоке

Во Владивостоке военные моряки и военнослужащие частей Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли активное участие в посещении уникального передвижного музея военной истории «Поезд Победы».

Военнослужащие ознакомились с экспозицией, размещённой в девяти вагонах, каждый из которых посвящён военной истории родной страны. Особое впечатление на военных моряков произвели вагоны с реконструкциями поезда, отправляющегося на фронт, концлагерь, банно-прачечный, санитарный вагон, а также другие вагоны, показывающие основные этапы Великой Отечественной войны.

Посещение поезда было организовано отдельными экскурсиями с соблюдением санитарных мер, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции.

Справочно:

Уникальный передвижной музей военной истории «Поезд Победы» работает во Владивостоке с 1 по 6 сентября. Далее он направится в Хабаровск. В экспозиции задействовано более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 140 различных мультимедийных поверхностей. Они помогают воссоздать захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки.

В течение всего времени пребывания в Приморье «Поезда Победы» рядом на железнодорожной платформе с 17.00 до 19.00 для жителей края были организованы живые концерты известных творческих коллективов города. Проект реализуется общественными организациями при поддержке Тихоокеанского флота.

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