04.09.2021 (23:00)

В Иране состоялась церемония закрытия и награждения победителей конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021

На полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, Исламской Республики Иран, состоялась церемония закрытия и награждения победителей конкурса среди ремонтных отделений «Мастер-оружейник», проходившего в рамках Армейских международных игр — 2021.

По итогам всех этапов конкурса команда Исламской Республики Иран стала лучшей среди мастеров-оружейников, заняв первое место. Второе место заняла команда Узбекистана. Команда пензенского филиала Военной академии МТО имени А.В. Хрулёва, представлявшая Российскую Федерацию, завоевала третье место, обойдя представителей команды Вьетнама, и увезет домой бронзовые награды конкурса. Призы и подарки вручил бригадный генерал командующий сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран Киумарс Хейдари.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходил в Исламской Республике Иран с 23 августа по 4 сентября в рамках Армейских международных игр 2021.

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