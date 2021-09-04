04.09.2021 (20:30)
Начальник Генерального штаба посетил штаб-квартиру Армейских международных игр
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации, Герой России генерал армии Валерий Герасимов вместе с заместителями Министра обороны Российской Федерации и представителями иностранных делегаций в заключительный день АрМИ-2021 посетил штаб-квартиру армейских международных игр.
Штаб-квартира расположена на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Она представляет собой павильон, в котором развернуты экспозиции, посвященные всем 34-м конкурсам АрМИ. Каждая экспозиция включает в себя экспонаты, отражающие специфику конкурса, фотографии, трофеи и имена победителей.
Также в музее представлены государственные флаги всех стран, принимавших участие в Армейских играх. Кроме того, в штаб-квартире развёрнуты витрины с экспозициями стран-соорганизаторов АрМИ.
Особое место в музее занимает трофей, врученный первым победителям конкурса «Танковый биатлон».
Вновь созданная штаб-квартир позволяет на своей базе проводить брифинги, семинары, а также-инструкторско-методические занятия с судьями АрМИ. Кроме того, в ней были проведены жеребьевки команд - участниц конкурсов Международных армейских игр.
С экспозицией штаб-квартиры начальника Генерального штаба знакомил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Иван Бувальцев.
«Можно сказать, что эта штаб-квартира фактически является музеем», - отметил начальник ГУБП.
Начальник Генерального штаба высоко оценил созданную штаб-квартиру.