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04.09.2021 (19:45)

Участие в АрМИ повышает боеспособность катарской армии

Армейские международные игры (АрМИ) способствуют повышению боеспособности катарских военнослужащих, заявил председатель военной учебной дирекции Минобороны Катара бригадный генерал Джасим Ахмад Мухаммад Аль-Муханнад.

«АрМИ проводятся на высочайшем уровне. Катар планирует и дальше в них участвовать, потому что конкурсы способствуют повышению боеспособности катарских военнослужащих», - сказал он.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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