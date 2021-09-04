04.09.2021 (19:45)
Участие в АрМИ повышает боеспособность катарской армии
Армейские международные игры (АрМИ) способствуют повышению боеспособности катарских военнослужащих, заявил председатель военной учебной дирекции Минобороны Катара бригадный генерал Джасим Ахмад Мухаммад Аль-Муханнад.
«АрМИ проводятся на высочайшем уровне. Катар планирует и дальше в них участвовать, потому что конкурсы способствуют повышению боеспособности катарских военнослужащих», - сказал он.
Новости по теме:
По мнению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Монголии, АрМИ улучшают доверие между странами
Метки: