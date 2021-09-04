04.09.2021 (18:50)
По мнению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Монголии, АрМИ улучшают доверие между странами
Армейские международные игры (АрМИ) не только влияют на качество боевой подготовки войск, но и улучшают доверие между странами, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-лейтенант Довчинсурэнгийн Ганзориг.
«АрМИ - это очень впечатляющие, интригующие, большого мирового уровня соревнования военнослужащих стран-участниц. Это не только влияет на качество боевой подготовки, но на улучшение доверия между странами участницами в этом очень быстро меняющемся мире. Я имею в виду мировую обстановку», - сказал он.
По его словам, доверие - это самое лучшее и самое основное для стран.
«Надеюсь, что эти игры будут способствовать миру. Самое главное – это участие», - добавил Ганзориг.
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