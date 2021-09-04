04.09.2021 (18:10)

Замглавкома Вооружённых сил Мьянмы назвал танки Т-72 замечательными

Отношения между военными ведомствами России и Мьянмы хорошие, а танки Т-72 замечательные. Такое заявление сделал сегодня заместитель главнокомандующего - командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Мьянмы вице-старший генерал Со Вин.

«Мьянма принимает участие в Армейских международных играх (АрМИ) в четвертый раз, что говорит о нашем сотрудничестве с Россией и хороших отношениях между нашими военными ведомствами», - сказал он.

По его словам, команда Мьянмы в этом году участвовала во втором дивизионе Танкового биатлона и заняла третье место.

«В нашей армии тоже есть эти замечательные танки Т-72, поэтому мы участвуем в Танковом биатлоне», - добавил Со Вин.

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