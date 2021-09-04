04.09.2021 (20:40)
АрМИ развивают сотрудничество между странами для глобальной безопасности
Армейские международные игры (АрМИ) укрепляют доверие между армиями разных стран и служат развитию сотрудничества для глобальной безопасности, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«Из года в год АрМИ становятся всё более зрелищными и представительными. Расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растёт сложность выполняемых упражнений», - сказал он в видеообращении на церемонии закрытия АрМИ-2021.
Шойгу отметил, что состязания несут в себе не только заряд бескомпромиссной борьбы, но и воспитывают в военнослужащих чувство товарищества и взаимоуважения, готовность, несмотря на острое соперничество, прийти на помощь другим командам.
«Уверен, что такие качества являются прочной основой для укрепления доверия между армиями разных стран, служат развитию конструктивного сотрудничества в интересах обеспечения глобальной безопасности», - добавил он.
Армейские международные игры-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимали участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.