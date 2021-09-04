04.09.2021 (20:40)

АрМИ развивают сотрудничество между странами для глобальной безопасности



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player АрМИ развивают сотрудничество между странами для глобальной безопасности

Армейские международные игры (АрМИ) укрепляют доверие между армиями разных стран и служат развитию сотрудничества для глобальной безопасности, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Из года в год АрМИ становятся всё более зрелищными и представительными. Расширяется география участников, увеличивается количество конкурсов, растёт сложность выполняемых упражнений», - сказал он в видеообращении на церемонии закрытия АрМИ-2021.

Шойгу отметил, что состязания несут в себе не только заряд бескомпромиссной борьбы, но и воспитывают в военнослужащих чувство товарищества и взаимоуважения, готовность, несмотря на острое соперничество, прийти на помощь другим командам.

«Уверен, что такие качества являются прочной основой для укрепления доверия между армиями разных стран, служат развитию конструктивного сотрудничества в интересах обеспечения глобальной безопасности», - добавил он.

Армейские международные игры-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимали участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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