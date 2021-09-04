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04.09.2021 (17:20)

Индонезия может впервые принять участие в АрМИ-2022

Индонезия может впервые принять участие в Армейских международных играх (АрМИ) в 2022 году. Такое заявление сделал сегодня заместитель министра обороны страны генерал-майор Родон Педрасон.

«В этом году мы присутствуем здесь в качестве наблюдателей. Но очень большая вероятность того, что в следующем году мы присоединимся к участию в АрМИ», - сказал он во время финального заезда Танкового биатлона.

По его словам, среди конкурсов индонезийцев интересуют танковые соревнования, стрельбы из стрелкового оружия, в частности, снайперов.

«Уверен, что благодаря таким мероприятиям наше сотрудничество с Россией будет становится с годами только крепче», - добавил Педрасон.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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