04.09.2021 (20:00)

В подмосковном парке «Патриот» состоялась церемония закрытия VII Армейских международных игр

Более полутора миллиона человек стали гостями самых зрелищных состязаний VII Армейских международных игр, церемония закрытия которых состоялась сегодня, 4 сентября, в подмосковном парке «Патриот».

В торжественном мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств и генеральных штабов ряда стран-участниц, группы наблюдателей от иностранных государств, делегации от участников всех конкурсов.

По итогам соревнований победу на Играх одержала сборная России, завоевав 34 медали, половина из которых - высшей пробы.

На церемонии закрытия АрМИ-2021 состоялось награждение победителей и призеров самого зрелищного конкурса Игр – «Танкового биатлона».

Золотые медали за первое место танкистам вручил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, занявших второе место наградил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, а за третье призовое место танкисты получили бронзовые медали из рук главнокомандующего Сухопутными войсками, президента Международной ассоциации по развитию Армейских игр, генерала армии Олега Салюкова.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов наградил героев дня – военнослужащих сборной России, одержавших победу на международном уровне. Он вручил капитану нашей команды Кубок победителей VII Армейских международных игр.

В видеообращении к участникам и организаторам АрМИ-2021»Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил руководителей министерств обороны стран-участников. Выразил уверенность, что на следующий год их будет еще больше. В завершение своего видеообращения Министр обороны Российской Федерации объявил Армейские международные игры закрытыми.

Гостям торжественной церемонии запомнится яркое исполнительское мастерство артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, эстрадной группы «Александров Парк», народного артиста России Льва Лещенко, а также участников конкурса «Армия культуры», который впервые в этом году проводился в рамках Армейских международных игр.

По уже сложившейся традиции для гостей церемонии состоится праздничный салют. В течение 10 минут из 15 салютных установок будет произведено 3,2 тыс. выстрелов. Зрители увидят на высоте от 100 до 400 м. фейерверки «Ассоль», «Мальва», «Карида», «Бриллиант», «Хризантема». Последние залпы праздничного раскрасят небо Алабино в цвета российского флага.

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