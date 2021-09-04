04.09.2021 (19:10)

Командование Воздушно-десантных войск отметило 80-ю годовщину со дня образования

Сегодня свой 80-й юбилей отмечает командование Воздушно-десантных войск.

По случаю знаменательной даты, в главном храме Воздушно-десантных войск – Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках состоялась праздничная литургия с участием командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова, заместителей командующего ВДВ и офицеров командования войск.

Праздничную литургию отслужил священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Василий (Гелеван).

Справочно:

Руководство Воздушно-десантными войсками до 1938 года осуществлялось штабом Военно-воздушных сил Красной Армии.

4 сентября 1941 года, в г. Москве было создано Главное управление Воздушно-десантных войск Красной Армии со штабом, инспекцией, узлом связи и авиационной эскадрильей.

В октябре 1941 г., в связи со сложной обстановкой, сложившейся на фронтах, штаб, Военный совет и Главное управление ВДВ были временно передислоцированы в г. Куйбышев (ныне г. Самара), а инспекция в г. Энгельс. В Москве осталась оперативная группа Главного управления ВДВ.

В годы Великой Отечественной войны, Главное управление ВДВ стало управлением сформированной отдельной гвардейской воздушно-десантной армии, которая в 1944 году была переформирована в 9 гвардейскую армию.

В 1946 году Воздушно-десантные войска выведены из состава Военно-воздушных сил, а управление 9 гвардейской армии реорганизовано в Управление Воздушно-десантных войск, которое просуществовало в таком статусе до 1953 года, когда было переформировано в Управление командующего ВДВ.

В 1998 году Управление командующего ВДВ реорганизовано в командование Воздушно-десантных войск.

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