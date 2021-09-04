04.09.2021 (19:00)

Команда России одержала победу в финале Танкового биатлона

Сегодня, 4 сентября, на полигоне Алабино состоялся финал Танкового биатлона среди команд первого дивизиона. По результатам гонки были определены победитель и призеры соревнований.

В заезде принимали участие четыре сильнейшие команды Танкового биатлона, представляющие вооруженные силы России, Китая, Казахстана и Азербайджана.

В ходе гонки каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов – с места. В состязании участвовали по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

После совещания судейской коллегии стали известны официальные результаты команд. Первой со всеми испытаниями на трассе Танкового биатлона справилась команда России, завершив гонку за 1 час 36 мин. 49 сек. Вторыми стали танкисты Китая. Их результат прохождения трассы составил 1 час 44 мин. 55 сек. Экипажи Казахстана стали бронзовыми призерами, завершив гонку за 2 часа 3 мин. 3 сек. На четвертом месте расположилась команда Азербайджана с результатом 2 часа 4 мин. 50 сек.

Таким образом, команда Вооруженных Сил Российской Федерации по Танковому биатлону стала абсолютным победителем конкурса в индивидуальной гонке и командной эстафете.

Этап «Эстафета» по праву пользуется у болельщиков Танкового биатлона большой популярностью. По регламенту соревнований три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.

Справочно:

В 2021 году в Танковом биатлоне принимали участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляли лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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