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04.09.2021 (18:30)

В Военно-воздушной академии состоялась торжественная церемония приведения курсантов первого курса к Военной присяге

В Военно-воздушной академии состоялась торжественная церемония приведения курсантов первого курса к Военной присяге.

Свыше тысячи четырехсот юношей, приступивших к обучению в военном вузе, поклялись на верность Родине. В торжественный для них день рядом находились близкие и родные люди. А первыми легитимных военнослужащих поздравили с их осознанным и правильным выбором губернатор Воронежской области Александр Гусев, Председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обороне и безопасности, Герой России Виктор Бондарев, начальник Военно-воздушной академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Они пожелали парням успехов в овладении избранными специальностями, на всех этапах жизни, профессиональной карьеры и выразили уверенность в том, что данная ими клятва, с которой пойдут вперед, сделает их людьми смелыми, волевыми, способными добиваться намеченных целей.

Особенным стал этот день и для новых воспитанников кадетского корпуса (инженерной школы) Военно-воздушной академии. Нынешние десятиклассники во всеуслышание давали торжественное обещание. И их старания в учебе, несомненно, изменят ребят в лучшую сторону.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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