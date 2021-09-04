04.09.2021 (18:15)

Победителей международного конкурса «Уверенный прием» наградили в Бресте

Победителей и призеров международного этапа конкурса «Уверенный прием» наградили медалями, грамотами и ценными подарками в ходе церемонии закрытия трех конкурсов АрМИ-2021, проходивших на территории Республики Беларусь.

Награждение провели представитель Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Валерий Тишков и руководитель конкурса — начальник связи вооруженных сил - начальник управления связи генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Мищенко.

«Золото» конкурса завоевали военнослужащие Республики Беларусь. Россия и Китай завоевали серебряные медали, а на третьей позиции команды Узбекистана и Вьетнама.

Среди женских команд лидерами стали китаянки. Второе место у команды Беларуси, третьими стали российские военные связистки.

Помимо военных связистов на полигоне Брестский чествовали победителей и призеров конкурсов «Полярная звезда» и «Снайперский рубеж».

Основные мероприятия конкурса прошли с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В состязаниях принимали участие представители 9 стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Вооруженные Силы Российской Федерации представляла сборная команда, состоящая из курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, специалистов связи Воздушно-космических сил, Западного военного округа, 12-го Главного управления Минобороны России, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием».

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