04.09.2021 (17:00)

Церемония закрытия трёх конкурсов АрМИ-2021 прошла в Республике Беларусь

В Республике Беларусь прошла церемония награждения победителей и призеров трёх конкурсов VII Армейских международных игр. Торжественные мероприятия, посвященные закрытию международных соревнований «Снайперский рубеж» в дивизионе «Профессионал», «Полярная звезда» и «Уверенный прием», в которых принимали участие команды из 17 стран, прошли на полигоне Брестский.

В мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь - первый заместитель Министра обороны РБ генерал-майор Виктор Гулевич, командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил РБ генерал-майор Вадим Денисенко, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации, герой Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Матовников, команды стран-участниц конкурсов и представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

В ходе церемонии закрытия победителям и призерам соревнований были вручены памятные призы и подарки.

На международном конкурсе снайперов подразделений специального назначения «Снайперский рубеж» российская команда показали высокие результаты и в упорной борьбе завоевали «серебро», с незначительным отрывом уступив лидерство команде страны-организатора соревнований.

В соревнованиях групп спецназа «Полярная звезда» российские разведчики также заняли второе место, разделив его с командой Узбекистана. Первое место у белорусской команды.

«Серебро» в общекомандном зачете завоевала и команда российских связистов, разделив его с командой Китая. Первое место также у команды Белоруссии, а «бронзу» разделили команды Узбекистана и Вьетнама.

Среди женских команд лидерами стали китаянки, второе место у белорусской команды, третьими стали российские военные связистки.

Международные этапы конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» прошли на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, а конкурс «Уверенный прием» в г. Минске. В них приняли участие команды из России, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Катара, Китая, Киргизии, Лаоса, Мали, Марокко, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Армейские международные игры-2021 прошли на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 приняли участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице