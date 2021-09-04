04.09.2021 (18:00)

На Фестивале национальной кухни в Алабино военные повара испекли торт-медовик рекордных размеров



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Фестивале национальной кухни в Алабино военные повара испекли торт-медовик рекордных размеров

В день закрытия седьмых Армейских международных игр в рамках Фестиваля национальной кухни, который проводился на полигоне Алабино, военные кондитеры испекли торт-медовик рекордных размеров. Это самый большой торт из ранее представленных на Армейских международных играх.

Кулинарный шедевр весом около 300 килограммов достигает около трех метров в длину и двух метров в ширину. Процесс приготовления торта занял пять дней. Использовались продукты только с натуральными ингредиентами без применения консервантов. Украшает торт 3-D печать с эмблемой «Армии России», выполненной на сахарной бумаге. На торт нанесено декоративное украшение в виде пятиконечных звёзд из шоколада, покрытых цветным кондурином.

Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков удостоился права первым разрезать торт и высоко оценил его вкусовые качества.

Справочно:

В фестивале, который в этом году проводился под лозунгом «Золотой вкус Азии», приняли участие более 150 лучших поваров и пекарей военных округов и флотов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Участники продемонстрировали особенности национальных культур стран Азиатского региона, а также показали мастер-класс по приготовлению блюд азиатской национальной кухни.

В день закрытия седьмых Армейских международных игр гости фестиваля смогли продегустировать более 60 блюд 30 стран Азиатского региона, в том числе: Таджикской, Узбекской, Азербайджанской, Армянской, Осетинской, Тувинской, Туркменской, Киргизской, Казахской, Вьетнамской, Израильской, Монгольской, Таиландской, Индонезийской, Камбоджийской, Сингапурской, Абхазской, Сирийской, Турецкой, Арабской, Индийской, Ливанской, Корейской, Китайской, Японской кухонь.

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