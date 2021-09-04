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04.09.2021 (17:00)

В Тверском суворовском военном училище состоялась церемония «Посвящение в суворовцы»

В новом комплексе зданий Тверского суворовского военного училища (СВУ) состоялась церемония посвящения в суворовцы.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Тверской области Артем Ажгиревич, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев, Главный федеральный инспектор по Тверской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Жуков, а также родители воспитанников училища.

«Дорогие ребята, вы вступаете в новую для себя жизнь в стены одного из лучших, старейших в стране суворовских училищ. Обращаясь к вам, я хочу пожелать вам набраться терпения, привыкнуть к дисциплине. Это позволит вам за время учебы стать высокообразованными, физическими сильными и преданными стране гражданами, достойными продолжателями и хранителями всех ценностей нашей страны. В добрый путь, дорогие пятиклашки!», - поздравил юных суворовцев Юрий Борисов.

Церемония посвящения в суворовцы началась с выноса знаменной группой Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени. После воспитанники СВУ дали торжественную клятву и получили удостоверение суворовца и погоны.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. За годы обучения из стен училища выпустилось свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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