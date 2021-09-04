04.09.2021 (16:30)

Курсанты, поступившие в этом году в Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, приняли Военную присягу

Сегодня в посёлке Лехтуси Ленинградской области на базе обеспечения учебного процесса Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялась церемония приведения к Военной присяге курсантов набора 2021 года.

Место проведения мероприятия было выбрано на основании требований санитарно-эпидемиологической обстановки с целью сохранения здоровья молодого пополнения. На стадионе базы академии стояло более 950 новоиспечённых курсантов, которые успешно сдали вступительные экзамены и были зачислены в вуз. Также ребята справились и с первыми армейскими испытаниями – прошли курс общевойсковой подготовки.

Гостей мероприятия у контрольно-пропускного пункта базы встречали герои, символизирующие Петербург - славный город на Неве: Пётр и Екатерина II. Затем родные и близкие курсантов могли познакомиться с деятельностью академии, для этого была организована выставка достижений каждого факультета. На больших экранах транслировались видеоролики и фильмы о приёмной кампании 2021 года, а также курсе общевойсковой подготовки, где каждый из присутствующих смог увидеть, как организована работа с обучающимися, в каких условиях проживают ребята и как преодолевают первые академические испытания. На церемонии приведения к Военной присяге с напутственной речью выступил начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков.

С пожеланиями мира и добра обратился к ребятам священник Князь-Владимирского собора отец Виктор. С ответным словом выступил курсант 1 курса нового набора Владимир Мернов.

Для всех участников и гостей мероприятия был организован концерт художественной самодеятельности, в котором приняли участие обучающиеся академии. Патриотические композиции исполнил лауреат международных конкурсов Владимир Питериш в сопровождении оркестра академии под руководством Глеба Семёнова.

Совсем скоро курсанты набора 2021 года начнут обучение. Впереди ребят ждут новые свершения и победы, научные открытия и достижения.

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