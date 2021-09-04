04.09.2021 (16:00)

Артисты ЦВО дали концерт для военнослужащих Российской базы в Киргизии

Артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) дали концерт для личного состава Российской авиабазы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике.

Ансамбль прибыл в Киргизию для культурно-досугового обеспечения участников совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» и не мог обойти своим вниманием российских военнослужащих, проходящих службу вдали от родины. В программу концерта были включены произведения современных классиков, оригинальные аранжировки известных мировых произведений, танцевальные номера с народной и классической хореографией.

Ансамбль песни и пляски ЦВО – один из старейших военных творческих коллективов в Вооруженных Силах РФ. В его составе более 50 вокалистов, музыкантов и артистов балета. Победитель многих конкурсов, двукратный обладатель гран-при Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ.

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