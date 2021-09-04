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04.09.2021 (03:00)

Воинские контингенты Индии и Монголии прибыли в Нижегородскую область для участия в «Западе-2021»

Воинские контингенты Индии и Монголии прибыли в Нижегородскую область для участия в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021».

Свыше 250 военнослужащих совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России и приняли участие в торжественной церемонии встречи на полигоне учебного центра боевой подготовки Западного военного округа (ЗВО).

Первые тренировки иностранных воинских контингентов в рамках подготовки к активной фазе совместного стратегического учения «Запад-2021» начнутся с 6 сентября. Военнослужащие смогут выполнить техническое обслуживание вооружения и военной техники, пристрелку личного стрелкового оружия, а также провести тактические тренировки в составе батальонных групп с российскими и белорусскими военнослужащими.

Справочно:

Совместное стратегическое российско-белорусское учение «Запад» проводится раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. В этом году практические действия войск (сил) пройдут на пяти полигонах Республики Беларусь и на девяти полигонах Российской Федерации.

В «Западе-2021» принимает участие около 200 тыс. человек, задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники (свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов), до 15 кораблей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ССУ «Запад-2021» , Западный военный округ , Учения , Международные учения
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