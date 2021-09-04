04.09.2021 (15:00)

Сегодня завершаются VII Армейские международные игры

VII Армейские международные игры в этом году проходили в период с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях Каспийского, Аравийского и Японского морей. Кроме России конкурсы принимали 10 стран: Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия и Узбекистан.

Для проведения АрМИ-2021 Российская Федерация предоставила 11 полигонов, расположенных в границах Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов: от Владивостока до Москвы, от г. Тюмени до гор Северного Кавказа. Еще двенадцать полигонов было задействовано за пределами России на территории десяти стран от Вьетнама до Алжира.

В рамках АрМИ-2021 было проведено 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке, в которых принимали участие 277 команд из 42 стран (включая Российскую Федерацию), представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку.

Пять стран принимали участие в Играх впервые: Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Кипр и Королевство Эсватини.

Самые представительные команды выставили наши коллеги из Беларуси, Узбекистана и Китая. Белорусские военнослужащие участвовали в 27 конкурсах военных игр, команда Узбекистана - в 24 конкурсах, Китая – в 21. Российская сборная выступала во всех 34 конкурсах. Столь масштабное представительство имеет решающее значение для определения победителя в общекомандном зачете и выступает стимулом для других стран направлять на Игры как можно больше команд. Отрадно отметить, что и другие страны, несмотря на сложные условия, направили свои сборные на АрМИ-2021.

Так, Вьетнам был представлен в 15 конкурсах, Иран в 13, Казахстан и Венесуэла в 11, а Таджикистан в 10. Каждая страна самостоятельно определяла, для участия в каких соревнованиях следует выставить команду. Общая численность участников в этом году превышала 5000 человек.

Свою первую победу на АрМИ-2021 сборная России одержала в конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш», который проводился в апреле текущего года на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» на юге Красноярского края. По итогам выполнения всех специальных задач конкурса с большим отрывом от соперников - сборных команд Абхазии, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии лучшими стали представители России. Второе место у военнослужащих Китая, а замкнула тройку призеров команда Узбекистана».

В конкурсе «Танковый биатлон» (22.08 – 4.09), который проходил с на полигоне Алабино Московской области, приняли участие 19 команд. Это представители Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Монголии, России, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. Команда Мали – участвовала в конкурсе впервые.

Все команды выступали на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Команда КНР использовала танк собственного производства – Type 96, а команда Беларуси танк Т-72, прошедшем модернизацию на предприятиях военно-промышленного комплекса России.

На основе результатов (рейтинга) показанных командами в 2021 году команды участников были разделены на 2 дивизиона. Так, в первый дивизион вошли 11 команд (Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Азербайджан, Сербия, Узбекистан, Вьетнам, Монголия, Венесуэла и Сирия). Второй дивизион составили 8 команд (Абхазия, Катар, Мьянма, Лаос, Мали, Киргизия, Таджикистан и Южная Осетия).

В этом году финальный заезд танковых экипажей второго дивизиона завершился следующим образом – Киргизия, Таджикистан, Мьянма, Южная Осетия.

Сборная Киргизии, как победитель финала во втором дивизионе, на следующий год получила право выступать в составе первого дивизиона.

В первом дивизионе в финал «Танкового биатлона» вышли команды России, Китая, Казахстана и Азербайджана. Танкисты этих стран выйдут на старт сегодня, 4 сентября, в 15:30, чтобы сразиться за главный кубок «Танкового биатлона».

На подмосковном полигоне Алабино впервые был проведен конкурс военных топографов «Меридиан» (23-27.08). Он состоял из трех этапов, в ходе которых конкурсанты выполняли задачи по предназначению в составе топогеодезических расчетов, а также огневые задачи. В этом конкурсе приняли участие военные топографы из Белоруссии, Китая, Вьетнама, Ирана, Лаоса и России.

Победителем соревнований стала команда России. Второе место заняли военнослужащие Белоруссии, а третье место поделили команды топографов из Китая и Вьетнама.

Еще один конкурс «Армия культуры» (22.08 - 1.09) проводился впервые на территории КВЦ «Патриот» и полигона Алабино. На конкурсе соревновались профессиональные исполнители, творческие коллективы, а также представители военных музеев и культурных центров вооруженных сил государств – участниц АрМИ-2021.

Российская команда победила в этом творческом конкурсе, второе место занял Китай, третье поделили Белоруссия и Казахстан.

Летчики Беларуси, Китая и России демонстрировали свое мастерство пилотирования самолетами и вертолетами в популярном конкурсе «Авиадартс» (22.08 – 4.09). Конкурс проходил на полигоне Дубровичи, Рязанской области. Белорусские и китайские летчики состязались на своей летной технике.

Российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочной, штурмовой, дальней и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Этого оказалось достаточно, чтобы победить в общекомандном зачете и взять кубок всего конкурса.

Китайские летчики выиграли соревнования в истребительной и военно-транспортной авиации - они использовали для этого самолеты J-10 и Y-9. Также им удалось взять два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации, а также третье место в военно-транспортной авиации.

Экипажи Белоруссии завоевали три комплекта серебряных медалей в номинациях штурмовой авиации и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах.

Конкурсы инженерно-саперных подразделений «Безопасный маршрут» (22 - 29.08) и «Инженерная формула» (22 - 28.08) проходили на полигоне в Тюменской области. Военнослужащие выполняли задачи по инженерной разведке местности, оборудовании брода, проделывании проходов через противотанковые рвы и завалы, а также многие другие задачи. В соревнованиях, кроме России, участвовали команды из Белоруссии, Вьетнама, Лаоса, Узбекистана, Венесуэлы, Индии и Египта.

В конкурсе «Безопасный маршрут» первое место заняла команда России, на втором месте – команда Узбекистана, на третьем – Вьетнама, на четвертом – Белоруссии.

Также успешно выступила российская команда на конкурсе «Инженерная формула», второе место заняла команда Узбекистана, а третье – Белоруссии.

Конкурс «Открытая вода» (22.08 - 2.09) для понтонно-переправочных подразделений проходил на реке Ока в г. Муром Владимирской области на полигоне Вантовый. Соревнующиеся сборные России и Беларуси демонстрировали свое мастерство в выполнении нормативов при ведении инженерной разведки водной преграды, оборудовании десантной и мостовой переправы, действий экипажей и расчетов специальной техники и паромов.

Первое место завоевала команда Вооруженных Сил России. В ходе напряженной борьбы военнослужащие 11-й гвардейской отдельной инженерной бригадой Южного военного округа, представляющие Россию, справились с завершающим этапом за 44 минуты 22 секунды. Результат белорусской команды – 49 минут 44 секунды.

В г. Рязани на полигоне Дубровичи состоялся конкурс «Десантный взвод» (22.08 – 2.09), в котором участвовали подразделения Воздушно-десантных войск 18 государств. Десантники из России, Абхазии, Алжира, Беларуси, Бразилии, Венесуэлы, Казахстана, Конго, Катара, Киргизии, Китая, Мали, Мьянмы, Пакистана, Судана, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии состязались в меткости стрельбы из стрелкового оружия, умелом владении боевой техникой, а в ходе марш-броска соперники прошли испытание на физическую выносливость и слаженность подразделения при выполнении специальной задачи. Подразделения Китая в ходе соревнований использовали свои парашютные системы и стрелковое оружие. Впервые в конкурсе приняли участие бразильские десантники.

По результатам всех этапов первое место в командном зачете заняла команда России. Вторую строчку турнирной таблицы поделили между собой сборные команды десантников Казахстана и Китая. Третье место завоевали военнослужащие из Республики Беларусь.

Также в г. Рязани проходил новый конкурс Армейских международных игр конкурс «Тактический стрелок» (22.08-2.09), в котором приняли участие команды из 17 стран: России, Абхазии, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Камеруна, Конго, Китая, Мали, Намибии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки и Южной Осетии.

Соревнования завершились победой сборной России, второе место у Китая, третьими стали военнослужащие из Казахстана.

Специалисты автотехнического обеспечения соревновались в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» (22 – 29.08). В условия конкурса входило скоростное преодоление препятствий на автомобильной технике, выполнение нормативов по ремонту автомобильной техники и стрельбе из стрелкового оружия.

В этом году в конкурсе приняли участие военнослужащие России, Беларуси, Египта, Китая и Узбекистана. Конкурс проходил в г. Острогожске Воронежской области.

Победителями стали военные водители сборной России. На втором и третьем местах - команды из Белоруссии и Узбекистана.

В конкурсе «Военное ралли» (22 – 29.08) принимали участие команды из России, Беларуси, Израиля, Китая, Монголии, Сербии и Узбекистана. Соревнования проходили на дорогах и спецучастках Республики Тыва. На автомобилях повышенной проходимости «УАЗ» и «КАМАЗ» конкурсанты преодолели более 2000 километров сложного по рельефу маршрута, отрабатывая вопросы доставки военных грузов на предельные расстояния.

По итогам всех этапов конкурса победителем в пятый раз в истории соревнований стала команда России. Второе место заняли экипажи Китая, третье – Сербии.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» (22.08 – 4.09) проходил на базе учебного комплекса Новосибирского высшего войскового командного училища (НВВКУ). В нем приняли участие шесть основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных – это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Королевства Эсватини.

В упорной борьбе победу одержала сборная России, второе место заняли военнослужащие Китая, а третье – Белоруссии.

Конкурс «Конный марафон» (22.08 – 28.08) в котором приняли участие 4 конных подразделения из России, Казахстана, Монголии и Узбекистана проходил на территории Республики Тыва. Конные подразделения преодолевали сложнейший маршрут, в ходе которого демонстрировали свое мастерство в стрельбе, управлении лошадьми, умение ориентироваться на местности.

Первое место завоевала команда России, второе – поделили команды Узбекистана и Монголии, а на третьей ступени пьедестала расположилась команда Казахстана.

На базе Терскол в Кабардино-Балкарии на конкурсе «Эльбрусское кольцо» (22.08 – 4.09) подразделения горных частей России, Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Узбекистана и Южной Осетии померялись силами и навыками альпинистов, слаженностью действий в условиях сложного горного рельефа. Завершили свои соревнования альпинисты восхождением 2-3 сентября на высочайший горный пик Европы – гору Эльбрус.

В напряженной борьбе победу одержала сборная России, второе место заняли военнослужащие Узбекистана, третье – Казахстана.

На полигоне «Клерк» Приморского края морские пехотинцы померялись своими навыками в конкурсе «Морской десант» (22.08-29.08.). В конкурсе приняли участие подразделения морской пехоты России, Абхазии, Венесуэлы, Ирана, Китая и Южной Осетии. В ходе соревнований морские пехотинцы показали свои профессиональные навыки, а экипажи бронетранспортеров умение на скорости преодолевать препятствия и вести огонь из штатного вооружения.

В результате по сумме набранных баллов за три этапа конкурса российская команда заняла первое место, а команда из Китая - второе. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы из Ирана.

Конкурс «Кубок моря» (22 - 04.09) включал в себя два дивизиона. Соревнования среди участников дивизиона «Азиатско-тихоокеанский регион» проходили в г. Владивосток. Экипажи кораблей из России, Вьетнама и Китая проверили себя на умение бороться за живучесть корабля, поражать морские и воздушные цели, умело выполнять швартовые работы.

В этом дивизионе победу одержал экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота. Второе место заняла команда ВМС Вьетнама, а на третьем месте - команда Китая.

Соревнования моряков, входящих в «Каспийский дивизион» конкурса «Кубок моря» проходил в Иране вблизи порта Бандар-э-Анзали. Свою морскую выучку демонстрировали моряки России, Азербайджана, Ирана и Казахстана. Экипажи надводных кораблей отработали вопросы применения корабля по предназначению с выполнением боевых упражнений артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям.

В «Каспийском дивизионе» победили моряки сборной Ирана, на втором месте команда России, на третьем – Китая.

Конкурс «Снайперский рубеж» (22.08 - 4.09) также включал в себя два дивизиона и проходил в разных странах – Белоруссии и Вьетнаме.

На полигоне под Брестом (Белоруссия) соревновались снайперы подразделений специального назначения в дивизионе «Профессионал». Участие в этих соревнованиях приняли команды из 11 стран: Россия, Беларусь, Индия, Иран, Катар, Китай, Пакистан, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.

Среди подразделений специального назначения победили военнослужащие из Белоруссии, на втором месте снайперы из России, тройку лидеров замкнула команда из Китая.

Во Вьетнаме состоялись соревнования конкурса «Снайперский рубеж» для общевойсковых подразделений дивизиона «СВД». В конкурсе участвовали сборные из России, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Лаоса и Узбекистана. Победили хозяева конкурса снайперы Вьетнама, на втором месте военнослужащие Узбекистана, на третьем – России.

В этом году впервые конкурс «Верный друг» (22 – 30.08) проходил на территории Алжира. Взаимодействие со своими четвероногими помощниками демонстрировали военнослужащие – кинологи Алжира, Беларуси, Вьетнама, Узбекистана и России. Соревнования включали в себя стрельбу на меткость, преодоление 300-метровой полосы препятствий, защитную службу и командную эстафету.

Состязания проходили среди мужских и женских команд. По итогам конкурса победителями стали мужская и женская команды Узбекистана. Команды из России заняли второе место, а третье разделили мужская команда Белоруссии и женская из Алжира.

Также впервые конкурс «Страж порядка» (29.08 - 4.09) принимала у себя Сербия. В соревновании подразделений военной полиции приняли участие команды России, Катара, Казахстана, Кипра, Ирана и Сербии. Военнослужащие военной полиции померялись силами в выполнении индивидуальных специальных упражнений по огневой подготовке, преодолению полосы препятствий, а также командой выступали на полосе препятствий длинной 8 километров.

Победу на конкурсе одержала команда из Сербии, второе место у военнослужащих России, третье место у команды из Казахстана.

Автоинспекторы российской военной полиции завоевали золотые награды на конкурсе «Дорожный патруль» (22-26.08). Этот конкурс впервые проводился на территории Катара. Наша команда добывала победу в сложных погодных условиях – в сорокоградусную жару, соревнуясь в экстремальном вождении, огневой подготовке, специальных задачах с опытными соперниками из Белоруссии, Ирана, Катара и Узбекистана. Второе место в этом конкурсе заняла команда Белоруссии, третье – Узбекистан.

Во Вьетнаме на конкурсе «Аварийный район» (28.08 - 2.09). проходили соревнования аварийно-спасательных подразделений России, Беларуси, Вьетнама, Лаоса и Мали.

За звание чемпиона в финале боролись команды Вьетнама и России, а за третье место – Белоруссии и Лаоса.

В ходе последнего этапа «Победный рывок» от участников требовалось выполнить задачу по эвакуации условно аварийной техники, оказать помощь условному пострадавшему, потушить очаг возгорания, совершить марш по пересеченной местности, отбить нападение условного противника.

Команда России, представленная военнослужащими 12-го Главного управления Минобороны России, завоевала чемпионское звание и заняла первое место, опередив соперников более чем на 7 минут. На втором месте – Вьетнам, на третьем – Белоруссия.

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» (24.08 – 2.09), который проходил в Казахстане свое профессиональное мастерство демонстрировали минометные расчеты девяти стран: Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Сербия, Таджикистана, Узбекистана и России.

Победили хозяева конкурса – артиллеристы Казахстана, на втором месте команда России, на третьем – Азербайджана.

Также в Казахстане состоялся конкурс «Соколиная охота» (24.08 – 2.09), в ходе которого на полигоне «Матыбулак» боевые расчеты беспилотных аппаратов из России, Беларуси, Ирана и Казахстана демонстрировали свое мастерство по их управлению днем и ночью.

Три из четырёх участвующих в конкурсе команд использовали прежде уже «обкатанные» на Армейских международных играх комплексы воздушной разведки. Россия – отечественный «Элерон-3СВ», Белоруссия опять же российский «Суперкам-350», Казахстан использовал израильский «Скайларк-1Е», а Иран в этом году привёз новинку собственного производства – комплекс «Чамруш».

Призовые места в этом конкурсе распределились следующим образом – на первом месте Казахстан, на втором – Белоруссия, на третьем – Россия.

В столице Белоруссии г. Минске на конкурсе «Уверенный прием» (22.08 – 3.09) военные связисты России, Беларуси, Вьетнама, Китая, Киргизии, Лаоса, Мали, Таджикистана и Узбекистана состязались в мастерстве уверенного приема и передачи сигналов управления, развертывания станций приема и перемещения узлов связи.

Победу в этом конкурсе одержали связисты Белоруссии, второе место заняли военнослужащие России и Китая, а третье – команды Вьетнама и Узбекистана.

Также в г. Бресте состоялся конкурс «Полярная звезда» (22.08 - 4.09) на котором соревновались девять подразделений специального назначения из России, Беларуси, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

Российская команда показала высокую слаженность при выполнении тактических действий, проведении десантирования, в ходе поражения мишеней из стрелкового оружия, и отличные результаты в соревнованиях по армейскому рукопашному бою. Однако по итогам соревнований заняла второе место, разделив его с командой Узбекистана. Лидером конкурса стали его хозяева – белорусские спецназовцы.

В этом году на конкурсе отделений стрелков-зенитчиков «Чистое небо» (22.08 – 4.09) конкуренцию нашей сборной составляли команды из Белоруссии, Египта, Узбекистана, Венесуэлы и Китая.

Профессиональные состязания специалистов противовоздушной обороны в скорости выполнения нормативов перемещения на огневую позицию и точности стрельбы при выполнении огневых задач проходили на полигоне Корла (Китай). Российская сторона выступала на новой технике «Тайфун - ПВО», апробированной на прошлогодних соревнованиях.

В этом конкурсе зенитчики из России стали серебряными призерами, а победила команда Китая. Бронзовые награды достались военнослужащим из Египта.

В программу конкурса «Суворовский натиск» (22.08 – 4.09), который также проходил на полигоне Корла, входила проверка мастерства экипажей в управлении БМП в сложных условиях, преодолении водных преград на плаву, а также меткости ведения огня из штатного вооружения. В этом конкурсе приняли участие команды из России, Беларуси, Венесуэлы и Китая.

Российский экипаж, выступавший на отечественной БМП-3, продемонстрировал стопроцентное выполнение огневых задач из вооружения боевой машины на рубежах стрельбы и чистое преодоление препятствий на трассе.

По итогам соревнований российская команде завоевала серебряные медали. Экипаж китайской команды показал лучшее время в гонке и завоевал золото. Бронзовые медали разделили экипажи команд из Белоруссии и Венесуэлы.

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Беларуси, Вьетнама, Китая, Узбекистана и России соревновались в конкурсе «Безопасная среда» (22.08 – 4.09).

По итогам трех этапов состязаний победу и кубок конкурса «Безопасная среда» завоевала команда из Китая, «серебро» досталось команде из Узбекистана, российская команда стала обладателем «бронзовых» наград.

Конкурс «Воин мира» (22.08 – 1.09) по традиции приняла на своей территории Республика Армения. Шесть сборных из России, Армении, Белоруссии, Греции, Казахстана и Катара участвовали в конкурсе для военнослужащих с разноплановой подготовкой, где есть место как профессиональной боевой выучке военнослужащего, так и демонстрации им личного интеллекта и творческих способностей.

Первое место в общем зачете заняла армянская команда, на второй ступени пьедестала – военнослужащие России, а третье место разделили команды Белоруссии и Казахстана.

В Узбекистане на полигоне Фориш состоялся конкурс «Военно-медицинская эстафета» (23.08 - 2.09), на котором военные медики из восьми стран демонстрировали свое мастерство в оказании первой медицинской помощи, а в эстафетах умение эвакуировать раненых с поля боя.

В соревнованиях приняли участие сборные России, Беларуси, Вьетнама, Китая, Мьянмы, Палестины, Таджикистана и Узбекистана.

По итогам общекомандного зачёта команда России заняла второе место. Первое место у Узбекистана, а третье – у Китая.

Впервые конкурс «Полевая кухня» (22.08 - 2.09), проходил за пределами Российской Федерации. На соревнования в Узбекистан прибыли лучшие военные повара из России, Беларуси, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана. В ходе конкурса специалисты соревновались в умении приготовить блюда из установленных конкурсными требованиями продуктов, а также выпечке хлебобулочных изделий.

Победителями стали хозяева конкурса военнослужащие из Узбекистана, второе место у военных поваров и пекарей из России. Третью ступень пьедестала белорусы разделили с коллегами из Вьетнама.

Конкурс «Глубина» (23.08 – 1.09) проходил в иранском порту Конарак на побережье Оманского залива. В нем соревновались военные водолазы России, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая и Сирии.

Сборные ВМФ России и ВМС Ирана набрали по 5449 баллов и разделили первое место в этих соревнованиях. Китайская команда с результатом в 3776 баллов расположилась на второй строчке. Третье место получила сборная Сирии с 3293 баллами.

В конкурсе «Мастер-оружейник» (22.08-3.09), который проходил в иранском городе Шахиншехр приняли участие команды инженеров и специалистов ракетно-артиллерийского вооружения из России, Вьетнама, Ирана и Узбекистана. Конкурсанты соревновались в умении провести ремонт ракетно-артиллерийских систем в полевых условиях.

Лучшими на конкурсе стали иранские оружейники. Второе место заняла команда Узбекистана, а на третьем расположилась сборная России.

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Соревнования на конкурсах проводились в основном с использованием техники и вооружения российского производства, а также стран организаторов конкурсов. Страна-организатор предоставляла командам технику и все виды ее обеспечения (ремонт, обслуживание, заправка топливом). Также принимающая сторона предоставляла командам необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организовывала размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава с учетом выполнения всех санитарных и противоэпидемиологических мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции.

Согласно Положения о проведении АрМИ–2021 командам предоставлялась возможность использования техники, которая состоит на вооружении национальных армий. В ряде конкурсов они выступали на своей технике и со своими боеприпасами. Для этого российской стороной была обеспечена доставка всей техники железнодорожными эшелонами к местам проведения конкурсов.

Для участия в авиационных конкурсах было задействовано 50 самолетов и вертолетов ВВС России и стран участников конкурсов «Авиадартс».

В соревнованиях «Кубок моря» от ВМФ России были задействованы два малых артиллерийских корабля и корабль сопровождения.

Всего в АрМИ-2021 было задействовано более 1000 единиц вооружения, военной и специальной техники, летательных аппаратов и кораблей.

Все участники соревнований размещались в общежитиях с прекрасными бытовыми условиями. Питание было организовано с учетом особенностей национальной кухни с использованием элементов шведского стола, выбором 2-3 блюд.

На местах проведения конкурсов всех военнослужащих ждала широкая культурная программа, которая позволяла им еще лучше узнать российскую историю и национальный колорит.

В этом году было широко представлено участие Всероссийского общественного движения «Юнармия», военно-патриотических клубов и других общественных организаций в обеспечении и организации досуговых мероприятий для зрителей, пришедших посмотреть состязания.

На площадке КВЦ был развернут «Клуб болельщиков», экспозиции и стенды предприятий ВПК, центральных органов военного управления, где все желающие могли ознакомиться с новейшими разработками и тренажерами, работал детский городок, места общественного питания.

Для представителей средств массовой информации была организована работа пресс-центров на всех конкурсах. Проведены пресс-туры к местам проведения конкурсов: «Инженерная формула» (г. Тюмень) и «Десантный взвод» полигон «Дубровичи» г. Рязань.

Победители Армейских международных игр – 2021 определялись по итогам каждого конкурса, а также в общекомандном зачете. Для их награждения было подготовлено 3200 медалей и 34 кубка для команд победитсельниц конкурсов.

Сегодня, 4 сентября, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» с участием представителей команд и руководства военных ведомств, стран-участниц Игр состоится торжественная церемония закрытия VII Армейских международных игр, на которой команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.

Начало церемонии в 19:00 московского времени.

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