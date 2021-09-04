04.09.2021 (14:55)

Северный флот полностью готов к отопительному периоду

На Северном флоте к отопительному периоду 2021-2022 годов подготовлено 100% объектов казарменно-жилищного фонда и коммунального хозяйства.

Как сообщил начальник филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России по ОСК СФ Владимир Белевцев: «В отопительный период 2021-2022 годов Северный флот обеспечит коммунальными услугами более 2,6 тысяч объектов казарменно-жилищного фонда, для этого будет задействовано 185 котельных и 19 центральных тепловых пунктов и без малого 800 километров сетей теплоснабжения».

Для выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду объектов жилищного, казарменно-жилищного фонда, объектов теплового и водопроводного хозяйства было сформировано 215 бригад, задействовано 1 407 человек.

За время подготовки к отопительному сезону военными коммунальщиками было выполнено техническое обслуживание основного оборудования теплогенерирующих объектов, проведены гидравлические испытания котельных агрегатов, тепловых сетей на прочность и плотность, промывка и опрессовка зданий.

Для безаварийной работы в отопительный период в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК СФ создан аварийный запас трубной продукции, запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования.

В ходе завоза 2021 года на отдалённые объекты Северного флота в Арктике поставлено 2341 тонна твёрдого котельного топлива, навигационный завоз закончен досрочно.

Твёрдого котельного топлива на Северный флот завезено более 18 тысяч тонн, что позволяет более 2-х месяцев осуществлять подачу тепла, не пополняя запасы. Жидкого котельного топлива – мазута – более 6 тысяч тонн, что достаточно для полуторамесячной бесперебойной работы котельных. Запас топлива превышает нормативный более чем на 20 процентов. Все котельные военных гарнизонов Северного флота полностью обеспечены топливом.

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