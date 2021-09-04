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04.09.2021 (14:45)

На конкурсах Армейских международных игр присутствовали наблюдатели из стран НАТО

В 15 конкурсах Армейских международных игр 2021 года, проходивших на территории 11 государств, была организована работа 37 групп иностранных специалистов из 22 стран с пяти континентов. В этом году в качестве наблюдателей на соревнованиях «Дорожный патруль» и «Страж порядка», проведенных в Катаре и Сербии, присутствовали представители из стран блока НАТО.

Кроме того, в качестве наблюдателей впервые конкурс «Авиадартс» в России посетила делегация из Японии. Также интерес к конкурсам, проходящим за пределами страны, впервые проявили Индонезия и Малайзия.

Самое широкое международное представительство (25 иностранных специалистов из Вьетнама и Индии) присутствовало на конкурсе «Десантный взвод», в котором принимало участие 18 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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