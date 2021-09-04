04.09.2021 (22:00)

В Подмосковье салютный дивизион ЗВО произвел салют в день закрытия АрМИ-2021

В Подмосковном парке «Патриот» на закрытии Армейских международных игр 2021 года отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа (ЗВО) произвел праздничный салют.

В небо Подмосковья были выпущены фейерверочные изделия более 30 видов. Среди них: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо Подмосковья в течение пяти с половиной минут из 10 салютных установок украсили порядка 2,5 тыс. фейерверочных выстрелов. В завершении салюта на 5-й минуте с помощью специального пускового комплекса «Триколор» 2А96 фейерверочные изделия озарили ночное небо цветами Государственного флага Российской Федерации.

Дислоцируемый в Москве салютный дивизион ЗВО – единственное подразделение Вооруженных Сил России, которое производит артиллерийские салюты в Дни воинской славы, на военных парадах и на инаугурации Президента Российской Федерации.

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