04.09.2021 (14:30)

В августе текущего года в войска ЗВО поступило около 100 единиц современной техники

В августе текущего года в войска Западного военного округа (ЗВО) поступило около 100 единиц современной техники.

В рамках перевооружения войск ЗВО продолжаются поставки в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых объединений современных танков Т-72Б3, Т-90, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А. Для соединений ракетных войск и артиллерии в течение августа поступило 10 противотанковых комплексов «Корнет» и «Штурм-С».

В общевойсковые объединения, части береговых войск Балтийского флота, соединения спецназа в прошедшем месяце с отечественных заводов поступило более 70 единиц современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной техники и другой специальной техники.

С начала года в войска Западного военного округа поставлено более 700 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), что позволило довести долю современных образцов до более чем 70%.

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