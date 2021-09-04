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04.09.2021 (14:15)

В Нижегородской области огнемётчики ЗВО выполнили стрельбы из «Шмелей» боеприпасами объемного взрыва

В Нижегородской области на полигоне Мулино огнеметные подразделения Западного военного округа (ЗВО), применяя реактивные огнемёты «Шмель» с боеприпасами объемного взрыва, провели бой с условным противником в условиях плотной городской застройки.

По замыслу одного из эпизодов практических действий военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили резервы условного противника, выдвигающиеся на легкобронированной технике, а также его командные пункты.

Огнеметные подразделения при помощи реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и огнеметов повышенной дальности РПО-ПДМ поразили около 50 легкобронированных целей. Они также уничтожили живую силу условного противника в долговременных огневых точках.

Ранее военнослужащие прошли длительную подготовку на тренажерах. К боевым стрельбам военнослужащие были допущены только после выполнения упражнения из учебных огнеметов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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