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04.09.2021 (14:00)

В Псковской области вертолётчики ЗВО отработали перевозку крупногабаритных грузов на внешней подвеске

В Псковской области летчики тяжёлых транспортных вертолётов Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в ходе учения отработали транспортировку крупногабаритных грузов на внешней подвеске. Экипажи выполнили крепление, подъём, транспортировку груза, имитирующего самолёты-истребители, а также грузовые контейнеры с гуманитарной помощью.

Перевозка нестандартных грузов на внешней подвеске – одна из сложнейших задач экипажей вертолётов Ми-26, регулярно отрабатываемых в ходе лётно-тактических учений. Максимальная грузоподъёмность вертолёта – 20 тонн. В полёте бортовые видеокамеры позволяют экипажу контролировать состояние перевозимого груза.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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