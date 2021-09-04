04.09.2021 (13:45)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир по волейболу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по волейболу среди подразделений соединения на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.
В турнире, который был проведен на базе спортивного клуба «Красная Звезда», приняло участие 8 команд, представляющих различные подразделения. Соревнование прошло по олимпийской системе на выбывание. По его итогам первое место заняли военнослужащие роты материального обеспечения.
Победителям вручили кубок начальник ОГРВ ПРРМ и грамоты. Команда, победившая в турнире по волейболу среди подразделений, представит ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.
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