04.09.2021 (13:30)

В Новосибирске на церемонии закрытия конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021 наградили лучших разведчиков

На плацу Новосибирского высшего военного командного училища состоялась церемония закрытия конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2021, в ходе которой наградили победителей и призеров международных армейских игр.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации и вооруженных сил иностранных государств, представители администрации региона, участники команд Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Индия, Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Республики Камерун, Королевства Эсватини.

«Я хочу поблагодарить всех вас за праздник профессионализма, который на протяжении двух недель проходил на сибирской земле. Дни соревнований сплотили вас, помогли найти новых друзей и укрепили дух международного единства. Это и есть самая главная цель нашего конкурса. Демонстрируя прекрасную подготовку, организованность и сплоченность своих команд, вы составляли друг другу достойную конкуренцию, одновременно с тем представляли собой единый фронт, способный противостоять любым проявлениям военной агрессии. Поздравляю с завершением конкурса. Мира вам и благополучия! Пусть удача разведчика всегда остается с вами!», – сказал начальник разведки - замначальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

Разведчикам из России, ставшим победителями на соревнованиях, вручили кубок армейских игр. Кроме того, ценные подарки вручили капитанам команд и победителям в индивидуальных зачетах, таких как «Лучший капитан команды», «Лучший командир разведывательной группы», «Лучший механик-водитель», «Лучший разведчик-радиотелефонист», «Лучший разведчик-снайпер», «Лучший разведчик-гранатометчик», «Лучший стрелок», «Лучший разведчик». Российские военнослужащие получили награды в 4 индивидуальных номинациях.

Серебряные медали завоевали разведчики из Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан, бронзовые – разведчики из Республики Беларусь.

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