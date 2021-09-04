04.09.2021 (13:00)

На аэродроме Дягилево состоялась церемония закрытия конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021

На аэродроме Дягилево состоялась церемония закрытия конкурса «Авиадартс» Армейских международных игр 2021 года. В мероприятии приняли участие представители главного командования Воздушно-космических сил, областной и городской администрации, руководители делегаций стран-участниц, летчики из Белоруссии, Китая и России, ветераны ВВС, юнармейские отряды и другие гости.

«В небе Рязани мы стали свидетелями высокого мастерства и боевой выучки военных летчиков. Они показали настоящий характер. В ходе проведения конкурса «Авиадартс-2021» было установлено 4 новых рекорда, из них 2 принадлежат российским летчикам и по одному – экипажам Республики Беларусь и Китайской Народной Республики», – заявил в ходе своего выступления начальник боевой подготовки Воздушно-космических сил генерал-майор Павел Молчанов.

«Судя по продемонстрированным результатам, по количеству установленных в этом году рекордов могу отметить заметный рост уровня подготовки участников соревнований. Особенно хочу подчеркнуть, что российская команда, которая в очередной раз выиграла главный кубок конкурса, представлена была молодыми летчиками. В частности, в номинации бомбардировочной авиации победил молодой летчик – лейтенант, управлявший модернизированным самолетом Су-34», - подчеркнул он.

После митинга, посвященного закрытию конкурса, состоялось награждение победителей и призеров. По итогам конкурса российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса. Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22м3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.

Летчики Китайской Народной Республики выиграли соревнования в истребительной и военно-транспортной авиации на самолетах J-10 и Y-9, а также завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место в военно-транспортной авиации на самолете Y-20. Экипажи ВВС Республики Беларусь выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях: штурмовая авиации (Cу-25) и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах (Ми-24 и Ми-8).

Справочно:

Конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс» АрМИ-2021 проходил в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В нем были задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи; участвовали команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации – всего около 60 экипажей.

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