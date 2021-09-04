04.09.2021 (12:30)

Корабли-участники конкурса «Кубок моря» АрМИ-2021 пережидают шторм в иранском порту Энзели

Экипажи кораблей Каспийской флотилии, ВМС Азербайджана и Казахстана, принявшие участие в конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года, пережидают разыгравшийся шторм в иранском порту Энзели.

В настоящее время в южной части Каспийского моря объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра в порывах достигает 25 метров, а высота волны 4,5 метров. Шторм ощущается даже в районе закрытой акватории морского порта Энзели, где ошвартованы российские, азербайджанские и казахстанские корабли.

На малых артиллерийских кораблях Каспийской флотилии «Астрахань» и «Махачкала» приняты дополнительные меры для обеспечения безопасной стоянки, заведены дополнительные швартовы и усилена вахта.

Выход кораблей из порта Энзели в море состоится после окончания шторма.

Российские моряки прибыли в Иран для участия в конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр 19 августа. Соревнования проходили с 25 августа по 1 сентября на территории военно-морской базы и морского порта Энзели, а также в южной части Каспийского моря.

В конкурсе «Кубок моря» принимали участие экипажи малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии, патрульного корабля G122 ВМС Азербайджана, иранского малого ракетного корабля «Пейкан» и казахстанского ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка».

Команда Российской Федерации по итогам соревнований заняла второе место. Третье место разделили между собой команды ВМС Азербайджана и Казахстана, набравшие одинаковое количество баллов.

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