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04.09.2021 (12:00)

На конкурсах АрМИ-2021 в Китае команды России завоевали два «серебра» и «бронзу»

На военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошла церемония закрытия трех конкурсов Армейских международных игр 2021 года.

По итогам соревнований российским командам, которые были представлены в «Суворовском натиске», «Чистом небе» и «Безопасном маршруте», были вручены две серебряные и одна бронзовая медали. Во всех трех конкурсах победы одержали военнослужащие НОАК.

Команды российских мотострелков («Суворовский натиск») и зенитчиков («Чистое небо») оказались на вторых местах; команда российских химиков-разведчиков («Безопасная среда») заняла третью строчку общекомандного зачета.

Всего для участия в Армейских международных играх 2021 года в Китае в учебный центр прибыло более 350 военнослужащих – 17 команд с 4 континентов, представляющие 7 государств (Белоруссия, Россия, Венесуэла, Узбекистан, Египет, Вьетнам и Китай).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Суворовский натиск , Чистое небо , Безопасная среда , Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , ПВО
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