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04.09.2021 (11:00)

На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов

В рамках подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из состава армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию постов разведки.

Военнослужащие подразделений БЛА совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и провели разведку местности. Расчёты обнаружили замаскированные командные пункты условного противника.

В тренировке приняли участие несколько расчётов. Обязательным условием выполнения задачи было обнаружение условного противника в кратчайшее время на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата. Все расчёты БЛА армейского корпуса Балтийского флота и уложились в нормативные сроки.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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