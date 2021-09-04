04.09.2021 (11:00)
На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов
В рамках подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из состава армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию постов разведки.
Военнослужащие подразделений БЛА совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и провели разведку местности. Расчёты обнаружили замаскированные командные пункты условного противника.
В тренировке приняли участие несколько расчётов. Обязательным условием выполнения задачи было обнаружение условного противника в кратчайшее время на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата. Все расчёты БЛА армейского корпуса Балтийского флота и уложились в нормативные сроки.