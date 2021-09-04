04.09.2021 (11:00)

На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов

В рамках подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из состава армейского корпуса Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию постов разведки.

Военнослужащие подразделений БЛА совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и провели разведку местности. Расчёты обнаружили замаскированные командные пункты условного противника.

В тренировке приняли участие несколько расчётов. Обязательным условием выполнения задачи было обнаружение условного противника в кратчайшее время на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата. Все расчёты БЛА армейского корпуса Балтийского флота и уложились в нормативные сроки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице