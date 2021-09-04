04.09.2021 (10:30)

Военные полицейские из России завоевали серебряные медали конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные полицейские из России завоевали серебряные медали конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии

Российские участники конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021, проходившего в Сербии, в упорной борьбе завоевали серебряные награды состязания. Церемония награждения победителей и призеров соревнований прошла сегодня на полигоне Берановац.

Первое место, золотые медали и чемпионский кубок состязания профессионального мастерства военных полицейских досталось команде Сербии. По итогам четырех этапов они набрали наибольшее количество баллов, несмотря на четвертое место в финальном военно-полицейском броске. Бронзовые награды получили участники из Казахстана, чья дисквалификация на этапе «Гонка героев» была аннулирована и результат был учтен при подсчете общей суммы баллов.

Помимо этого, рефери присудили отдельные награды участникам за индивидуальные достижения на разных этапах конкурса. Все пятеро членов российской команды: старший прапорщик Алексей Синицын, прапорщики Денис Мишин, Алексей Гладков, Владимир Черник и ефрейтор Вячеслав Норбу — были удостоены специальных призов за выдающийся результат в финальном забеге на трассе «Гонки героев» и волю к победе.

Награды участникам вручили представители Генерального штаба Вооруженных сил Сербии и лично заместитель начальника сербского генштаба генерал-подполковник Петар Цветкович. После церемонии для всех присутствовавших выступил сербский военный оркестр из города Ниш и ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда», исполнивший композиции на русском и сербском языках.

Конкурс «Страж порядка» в этом году впервые проходил в сербском городе Кралево и состоял из четырех этапов. В ходе них участники продемонстрировали свои навыки стрельбы, отработали действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, поучаствовали в гонке патрульных нарядов на автомобилях с выполнением спецзадач, а также совершили военно-полицейский бросок на 12 километров по трассе «Гонки героев».

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