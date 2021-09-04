04.09.2021 (10:15)

В армейском корпусе Черноморского флота прошел спортивный праздник

В Симферополе военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели спортивные мероприятия в связи началом нового учебного года, в которых приняли участие юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов Республики Крым, личный состав и гражданский персонал подразделения управления армейского корпуса, а также члены семей военнослужащих.

Главной целью спортивного праздника стало поддержание и укрепление здорового образа жизни, и приобщение участников к спорту и командной работе.

В рамках спортивных мероприятий все участники совершили забег на дистанцию в 3 километра, после чего прошли командные и одиночные состязания по перетягиванию каната, поднятию гири, метанию гранаты на дальность и подтягиванию на перекладине.

По итогам спортивного праздника победители и призеры были награждены грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны Российской Федерации, а наиболее отличившиеся юнармейцы получили ценные подарки.

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