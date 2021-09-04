04.09.2021 (10:00)

С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы России поступили более 500 крымчан

С начала текущего года. на военную службу по контракту в Вооружённые Силы Российской Федерации поступили более 500 граждан Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Предварительно все кандидаты прошли углубленную проверку через пункты отбора Южного военного округа (ЮВО) и получили подробную информацию о прохождении службы.

Наибольший интерес у кандидатов вызвали корабельные соединения Черноморского флота, ряды которых пополнили около 300 граждан. Остальные приняли решение о прохождении военной службы в соединении ВВС и ПВО и других воинских частях ЮВО, дислоцированных в Севастополе и Крыму.

Кроме того, более 100 выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования приняли решения о поступлении на военную службу по контракту на два года, вместо одного года по призыву.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице